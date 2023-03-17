السلطات التايوانية ترصد 15 طائرة و3 سفن صينية قرب حدودها خلال يوم

رصدت السلطات التايوانية، اقتراب 15 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، خلال اليوم الماضي وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع في العاصمة «تايبيه».

عبور 5 طائرات «الخط المتوسط» ​​لمضيق تايوان

وقالت وزارة الدفاع في «تايبيه»، في بيان، إن 5 طائرات بينها طائرة استطلاع بالرادار «واي 8»، ومقاتلتين «جيه 16»، ومسيرتين «دابليو زد 7» عبرت «الخط المتوسط» ​​لمضيق تايوان ودخلت منطقة «تحديد الدفاع الجوي» للجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الأول الأربعاء، كشفت السلطات التايوانية، النقاب عن 8 أنواع من طائرات مسيرة مصنعة محليا، بينها 5 نماذج تم عرضها للعلن لأول مرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.