السلطات التايوانية ترصد 15 طائرة و3 سفن صينية قرب حدودها خلال يوم
كتب:
حسن رمضان
08:13 ص | الجمعة 17 مارس 2023
وزارة الدفاع التايوانية-صورة أرشيفية
رصدت السلطات التايوانية، اقتراب 15 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، خلال اليوم الماضي وفقا لما اعلنته وزارة الدفاع في العاصمة «تايبيه».
عبور 5 طائرات «الخط المتوسط» لمضيق تايوان
وقالت وزارة الدفاع في «تايبيه»، في بيان، إن 5 طائرات بينها طائرة استطلاع بالرادار «واي 8»، ومقاتلتين «جيه 16»، ومسيرتين «دابليو زد 7» عبرت «الخط المتوسط» لمضيق تايوان ودخلت منطقة «تحديد الدفاع الجوي» للجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأمس الأول الأربعاء، كشفت السلطات التايوانية، النقاب عن 8 أنواع من طائرات مسيرة مصنعة محليا، بينها 5 نماذج تم عرضها للعلن لأول مرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.