تايوان: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 13 يناير 2024

حددت لجنة الانتخابات المركزية في تايوان، يوم 13 يناير 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية واختيار نائب الرئيس و13 عضوا من أعضاء البرلمان التشريعي.

تايوان نيوز: المرشحون سيتقدمون للتسجيل خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر

وأوضحت اللجنة المركزية - في بيان نقلته صحيفة «تايوان نيوز» المحلية - أن المرشحين سيتقدمون للتسجيل خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر المقبل، وسيجري إعلان القائمة الرسمية للمرشحين المعتمدين قبل 5 ديسمبر المقبل.

رئيس حزب الشعب التايواني الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات

وسيؤدي المشرعون اليمين في الأول من فبراير 2024، بينما يتولى الرئيس الجديد ونائب الرئيس منصبهما لولاية مدتها أربع سنوات في 20 مايو 2024.

ولم يختر أي حزب سياسي كبير مرشحه حتى الآن، على الرغم من أنه يُنظر إلى رئيس حزب الشعب التايواني كو وين جي، على نطاق واسع باعتباره الأوفر حظًا في الفوز بالانتخابات في تايوان.