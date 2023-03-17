تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شخص في المرج 15 يوما

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل آخر بالمرج 15 يوما بعد جلسة تحقيق أمام النيابة العامة، طالبت فيها بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته.

بداية البلاغ

تعود بداية الواقعة لوصول إخطارلقسم شرطة المرج بوقوع مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع، وبالفحص تبين أنه عاطل له معلومات جنائية وعلى خلافات مع المجني عليه ووقعت مشاجرة بينهما فقام خلالها بقتله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة

أشار المحامي حسن شومان، إلى أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».