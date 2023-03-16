تجديد حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم 6 كيلو من مخدر الحشيش بالمرج

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهم 6 كيلو من مخدر الحشيش، وألف قرص مخدر، واعترف المتهمون بحيازتهم لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية حينما تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص أثناء تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، و1000 قرص مخدر، و3 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض ومبلغ مالي.

وعقب مواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبالغ المالية من متحصلات البيع، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة، أوضح محمد حسن المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد، حال تيقن المحكمة من اتجار المتهم فيها، وسبق اتهامه في قضايا مشابهة وضبطه بالمواد المخدرة متلبسا.

وأضاف أن العقوبة قد تكون مخففة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة والمبالغ المالية المضبوطة مع المتهم لحظة القبض عليه.