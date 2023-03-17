«تعليم نجع حمادي»: فوز العرض المسرحي «كسرة أمل» بالمركز الثالث جمهوريا

أعلن توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية بقنا، نتيجة تحكيم مسابقة المسرح التفاعلي لطلاب مدارس قنا للعام 2023/2022، في تصفياته النهائية المنعقدة بمسرح مدرسة التحرير بقنا، وذلك أمام اللجنة الوزارية التابعة لصندوق الأمم المتحدة والسفارة النرويجية ومؤسسة جذور ووزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

كسرة أمل

وقال إبراهيم محمد عرابي، موجه أول التربية المسرحية بنجع حمادي، إن نتيجة مسابقة المسرح التفاعلي أسفرت عن حصول توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالعرض المسرحي «كسـرة أمل»، كما حصل على المركز الأول لأفضل ممثلة الطالبة لمياء علي.

وأوضح «عرابي»، أن لجنة التحكيم للمسابقة تكونت من الدكتور عاطف العجمي مسؤل الوزارة والإدارة العامة للأنشطة الطلابية، والسيد عبد الله، موجه عام التربية المسرحية بالشرقية، والدكتورة أمنية العركي، ونرمين مجدي ونهال صادق، وبحضور صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ونشأت أحمد، موجه عام التربية المسرحية، ولفيف من القيادات التعليمية، وموجهي التربية المسرحية بجميع الإدارات التعليمية التسع بقنا.

المسرح التفاعلي

وأضاف موجه أول التربية المسرحية، أن تدريبات الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات مسابقة المسرح التفاعلي، جرت تحت إشراف إبراهيم محمد عرابي، موجه أول التربية المسرحية بنجع حمادي، ومحمد عبد الجابر ولبنى محمد إسماعيل موجها التربية المسرحية، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

يذكر أن أبطال العرض المسرحي «كسـرة أمل» الحائز على المركز الثالث جمهوريا، هم الطلاب محمد جاد الكريم ويوستينا صفوت ومدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات، ولمياء علي ورضوى أحمد وهايدي خلف الله، الطالبات بمدرسة الزخرفية بنات بنجع حمادي، ويوسف عثمان مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح، وبيشوي رامي مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح.