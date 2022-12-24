إحالة مدير إدارة نجع حمادي التعليمية للتحقيق بسبب إغلاق مدرسة

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة كلا من مدير إدارة نجع حمادي التعليمية ومدير التعليم الابتدائي وأعضاء المتابعة بالإدارة، ومدير مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية المشتركه بالشعانية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة للتحقيق، نظرا لإغلاق المدرسة وعدم تواجد أيا من المسئولين عن الفترة الصباحية بها.

انتظام العملية التعليمية

وبحسب بيان المديرية، اصطحب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في وقت مبكر من صباح اليوم، لجنة تكونت من خالد هاشم، مدير الإدارة القانونية، ومحمود أبو جبل، الموجه المالي والإداري، ومنصور حفني، مدير إدارة الأمن، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس ومدى جاهزية المدارس لأعمال الامتحانات.

كما زار تفقد مدرسة أبو مناع الإعدادية بنات والشهداء الابتدائية (الفترة المسائية) التابعتين لإدارة دشنا التعليمية.

لجنة مفاجئة لمتابعة المدارس

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية، عقب زيارة مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين، التي يترأس فيها وكيل وزارة التربية بقنا لجنة متابعة مكبرة بشكل مفاجئ للوقوف على مناطق القصور بمدارس المديرية.