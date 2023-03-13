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جوائز الأوسكار 2023.. جيمي كيميل مقدم الحفل يدخل المسرح بحمار صغير

كتب:

حسن رمضان
04:35 ص | الإثنين 13 مارس 2023
مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023 جيمي كيميل

مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023 جيمي كيميل

أخرج مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023، جيمي كيميل، حمار صغير يدعى «جين» من فيلم «The Banshees of Inisherin» الذي يلعب دور الحيوان كولين فاريل، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وقال مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023، جيمي كيميل: «ليست جيني ممثلة فحسب، بل هي حمار دعم عاطفي معتمد»، مضيفا: «على الأقل هذا ما قلناه لشركة الطيران لنقلها على متن الطائرة من أيرلندا». 

وفي وقت سابق من بداية حفل افتتاح جوائز الأوسكار 2023، حذر المقدم جيمي كيميل من أنه إذا ارتكب أي شخص على المسرح عملاً من أعمال العنف، فسيتم منحهم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ويسمح لهم بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة.

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