جوائز الأوسكار 2023.. جيمي كيميل مقدم الحفل يدخل المسرح بحمار صغير
كتب:
حسن رمضان
04:35 ص | الإثنين 13 مارس 2023
مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023 جيمي كيميل
أخرج مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023، جيمي كيميل، حمار صغير يدعى «جين» من فيلم «The Banshees of Inisherin» الذي يلعب دور الحيوان كولين فاريل، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
JENNY The miniature donkey from "The Banshees of Inisherin" is stealing the show! #Oscars #Oscars95https://t.co/mz3NqEuIN6 pic.twitter.com/7SMt5jr7Wf— Good Morning America (@GMA) March 13, 2023
وقال مقدم حفل جوائز الأوسكار 2023، جيمي كيميل: «ليست جيني ممثلة فحسب، بل هي حمار دعم عاطفي معتمد»، مضيفا: «على الأقل هذا ما قلناه لشركة الطيران لنقلها على متن الطائرة من أيرلندا».
وفي وقت سابق من بداية حفل افتتاح جوائز الأوسكار 2023، حذر المقدم جيمي كيميل من أنه إذا ارتكب أي شخص على المسرح عملاً من أعمال العنف، فسيتم منحهم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل ويسمح لهم بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة.
"If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech." jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9— Variety (@Variety) March 13, 2023