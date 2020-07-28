إدارة نجع حمادي عن نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات: منقصدش نفضحهم

قال إيهاب الليثي أحمد، أخصائي اجتماعي بإدارة نجع حمادي التعليمية، إنّه منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، تدفع مصروفات الطلاب عن طريق البنك أو البريد، ولا يوجد أموال نقدية تدفع للمدرسة بشكل مباشر، وهذا سر كتابة أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصاريف الدراسية على صفحة المدرسة عبر فيس بوك.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنّه جرى كتابة أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات على السوشيال ميديا، كونها الطريقة الوحيدة للتواصل مع التلاميذ منذ بداية الجائحة، ولم يقصد فضح الطلاب بكتابة أسمائهم على صفحة المدرسة.

وتابع: "دي صفحة المدرسة ونكتب عليها كل ما يتعلق بالمدرسة والطلاب"، موضحًا أنّه حاول التواصل مع أولياء الأمور هاتفيا ممن لم يسدد أبناءهم المصروفات المدرسية، لكنه لم يتمكن من الوصول إليهم، ما دفعه لكتابة أسمائهم عبر السوشيال ومناشدتهم بالدفع".