نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي يشهد نهائي «دوري الشركات»

أناب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، لحضور مراسم المباراة النهائية في كرة القدم الخماسي لدوري الشركات التابعة للوزارة بالملعب الفرعي لإستاد السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

أقيمت المباراة النهائية بين شركة «أبو زعبل للصناعات الهندسية»، وشركة «قها للصناعات الكيماوية»، وحصلت شركة «حلوان للصناعات الهندسية» على المركز الثالث بالبطولة.

13 فريقًا يتنافسون في دوري شركات الإنتاج الحربي

وحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي اليوم؛ فإن 13 فريقا من الشركات المختلفة التابعة للوزارة تنافسوا في البطولة، وهم (شركة حلوان للمسبوكات – شركة أبى غير للصناعات الهندسية – شركة حلوان للصناعات غير الحديدية- شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية – شركة حلوان للصناعات الهندسية- شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية – شركة بنها للصناعات الإلكترونية – مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات – شركة قها للصناعات الكيماوية – شركة حلوان لمحركات الديزل- شركة حلوان للآلات والمعدات – شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة).

الروح المعنوية للعاملين في شركات الإنتاج الحربي

وقبل بدء المباراة النهائية توجه المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لمصافحة الفريقين طرفي المباراة النهائية، ناقلا لهم تحيات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومؤكدا على أهمية هذه البطولة وحالة التنافس الرياضي التي عاشها المشاركون العاملون بمختلف الشركات التابعة طوال فترة إقامة البطولة والتي أقيمت في ضوء تنفيذ توجيهات الوزير "محمد صلاح" بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتجديد نشاطهم لتحسين ظروف العمل.

وعقب انتهاء المباراة النهائية قام المهندس إميل حلمي إلياس يرافقه كل من اللواء أشرف عامر رئيس قطاع النوادي بالإنتاج الحربي والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات بالهيئة والمهندس حسام نصر رئيس قطاع التفتيش بالهيئة واللواء محمد درويش رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة بتسليم الميداليات التذكارية للفريقين حيث حصلت شركة قها للصناعات الكيماوية على المركز الأول بينما حصلت شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية على المركز الثاني بالبطولة وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة (٥-٢) لصالح شركة قها للصناعات الكيماوية.