«التايمز» الأمريكية تختار الجيزة وسقارة ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2023

أكدت وزارة السياحة والآثار، أن مجلة التايمز الأمريكية الشهيرة، اختارت منطقتي الجيزة وسقارة الأثريتين ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في عام 2023.

«التايمز» تنصح السياح بزيارة الآثار المصرية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أن مجلة التايمز الأمريكية أشارت خلال المقال الذي نشرته إلى منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بأنهما وجهتين تستحقان الزيارة، لافتة إلى أن هذا الاختيار جاء بناءً على توصيات مراسلي الشبكة الدولية للمجلة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن مجلة التايمز الأمريكية نوهت خلال المقال إلى افتتاح مطار سفنكس الدولي في نوفمبر الماضي، والسماح بالزيارات الإرشادية للمنطقة التجارية ومنطقة البهو بالمتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه، بالإضافة إلى التنويه عما يحتويه المتحف من قاعات وكنوز سوف يستمتع بها الزائر عند افتتاحه، مستعرضة بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة سقارة مثل جبانة القطط والحيوانات.

دعاية مجانية لمصر

من جهته قال، خيري محمد حسن، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تسليط مجلة التايمز الأمريكية الضوء على المدن المصرية الأثرية من بين أفضل 50 وجهة سياحية في العالم يعتبر أفضل دعاية للمقصد السياحي المصري بصفة عامة وللسياحة الثقافية والأثرية بصفة خاصة.

وأضاف لـ «الوطن»، أن تلك الدعاية سيكون لها أثر كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم ولاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن السياح الأمريكان من عشاق الحضارة المصرية القديمة، موضحا أن أمريكا كانت واحدة من أكثر الدول إرسالا للسياح للأقصر وأسوان خلال عام 2022.