غرفة السياحة: 100% نسبة إشغال الفنادق العائمة بأسوان في مارس الجاري

قال خيري محمد علي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال النصف الأول من شهرمارس الجاري سجلت نحو 100%.

وأوضح أن كل المراكب العائمة رفعت شعار كامل العدد خلال تلك الفترة، وبلغ عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا يبلغ نحو 150 فندقا، أعلى رقم من الفنادق منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال أواخر عام 2019.

عدد الغرف الفندقية بأسوان تبلغ نحو 2000 غرفة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نسب إشغال الفنادق الثابتة بأسوان خلال النصف الأول من شهر مارس 2023، تراوحت ما بين 85إلى 90%، لافتا إلى أن محافظة أسوان تمتلك نحو 2000 غرفة فندقية، منوها بأن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بأسوان ستستمر وفق هذا المنوال حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

تدفقات سياحية كبيرة لأسوان خلال مارس وأبريل

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تدفقات سياحية كبيرة من سياح الدول الأوربية، ولاسيما أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فضلا عن سياح الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول جنوب شرق أسيا، إضافة إلى سياح الصين والهند، وذلك لقضاء فترة إجازات أعياد الربيع بالأقصر وأسوان، وأن تلك التدفقات ستبدأ من أواخر شهر مارس الجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان، أن الحركة السياحية التي استقبلتها مدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي كانت جيدة للغاية، لافتا إلى أن السياح الأسبان كانوا الأكثر تواجدا بتلك المدن خلال تلك الفترة، تلاهم فرنسا وأمريكا.