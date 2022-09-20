«عيسى»: افتتاح الكباش والمتحف القومي زاد الطلب على السياحة الثقافية

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إنّ افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب، خلق حالة من الخير بين جموع لمصريين بحضارتهم العريقة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية وفعالية طريق الكباش بالأقصر زادت الطلب على السياحة الثقافية في مصر خلال الأشهر الماضية والذي لا يزال مستمرًا خلال الموسم الشتوي المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أول اجتماع له مع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء أمس، بعد توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

نسبة الإيرادات

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عرضًا تقديميًا عن أداء المتحف وأعداد الزائرين خلال الفترة الماضية ونسبة الإيرادات التي حققها، مشيراً إلى تزايد إقبال الزائرين خلال شهر سبتمبر الجاري ولاسيما الأجانب على زيارة المتحف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية

كما أطلع الدكتور أحمد غنيم، المجلس، على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية ومن بينها تنظيم حفل تأبين للراحل الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور والمأثورات الشعبية بجامعة القاهرة وأحد القامات العلمية العظيمة والذي له باع في العرض المتحفي ولجنة السيناريو بهذا المتحف، بالإضافة إلى تنظيم حفل غنائي للفنانة نسمة محجوب، وافتتاح معرض للصور الأرشيفية بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، بجانب تنظيم عدد من المحاضرات العلمية والثقافية وورش العمل المختلفة والتي تلقى بعضها الضوء على تراث المحافظات المصرية.

وخلال الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين يوم 27 سبتمبر الجاري في إطار المشاركة في احتفال الوزارة بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

شارك في الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، موجهًا له نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خطاب شكر وتحية وإعزاز وتقدير لمجهوداته وإنجازاته خلال قيادته للمجلس ولهذا الصرح.