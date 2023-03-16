«السياحة والآثار»: لم نتنازل عن أملاك الوزارة في متحف بورسعيد القومي

قالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، اليوم، إنه لا صحة لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة عدد من الأشخاص بإخلاء متحف بورسعيد القومي، ومغادرة المسؤولين عنه.

وزارة السياحة محتفظة بحقوقها في متحف بورسعيد القومي

وأكدت عزة قاسم القائم بأعمال مدير متحف بور سعيد القومي، أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، والوزارة محتفظة بحقوقها كاملة في الجزء المملوك لها من أرض المتحف ولم تتنازل عنه، مشيرة إلى أن ملكية الأرض مقسمة لأجزاء بين هيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد ووزارة السياحة والآثار.

ضرورة توخي الحذر قبل نشر أية شائعات

وناشدت وزارة السياحة والآثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.