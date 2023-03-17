إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بمدخل مدينة الإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارتين ملاكي على طريق عز الدين قرب مدخل مدينة الإسماعيلية، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بتصادم سيارة ملاكي (ط ص ي 5976) مع سيارة (ر ق ج 6375) بمدخل مدينة الإسماعيلية قرب ارتكاز عز الدين الأمني، وانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تختلف مابين كدمات وسحجات في الجسم وكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم واشتباه مابعد الارتجاج لبعض المصابين.

وأشارت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي لـ«الوطن»، أنه يجري إجراء الفحوصات الطبية وعمل كافة الأشعات اللازمة للمصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية قبل خروجهم.

إصابة 3 في حادث تصادم

وأصيب 3 أشخاص، مساء أمس الخميس، بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم جراء تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي قرب مدينة التل الكبير.

ونقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات بالجسم.