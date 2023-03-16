ننشر صور حادث الإسماعيلية.. «تريلا» دهست سيارة ربع نقل

شهد طريق الإسماعيلية 36 الحربي، حادث أليم جراء دهس سيارة تريلا لأخرى ربع نقل، ما تسبب في مصرع شخصين، نقلا إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب شهود العيان، فإن السيارة التريلا اصطدمت بأخرى ربع نقل ودهستها، ما تسبب في مصرع شخصين داخل الأخيرة، ونقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية الجثمانين إلى المستشفى.

بدء التحقيقات في حادث الإسماعيلية

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، التحفظ على الجثمانين في المستشفى، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

كما قررت النيابة العامة في الإسماعيلية انتداب فني من مرور الإسماعيلية لفحص السيارتين، ومعرفة سبب وقوع الحادث.

أسماء المتوفيين في حادث الإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية، إن حادث الإسماعيلية أسفر عن وفاة أحمد خليل، مقيم بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وعبدالرحمن ماجد، مقيم في الدقهلية، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.