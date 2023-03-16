خروج 7 من مصابي حادث الإسماعيلية بعد استقرار حالتهم الصحية

قالت مصادر طبية في مستشفي أبو خليفة للطوارئ، إن الحالة الصحية للمصابين في حادث الإسماعيلية، مستقرة خرج منهم 7 مصابين من بين 8 نقلوا إلى المستشفى.

وأضافت المصادر، أن حالة وحيدة بين المصابين في حادث الإسماعيلية تم احتجازها في المستشفي مصابة بكسر في الحوض وكسور مختلفة بالجسم لحين تقديم كل الدعم الطبي اللازم له.

تصادم سيارة بشجرة على طريق بورسعيد

واصطدمت سيارة ميكروباص مع شجرة على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي قرب منطقة كيلو 17، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة.

وقالت المصادر الأمنية، إن السيارة تحمل لوحات رقم ط ص ق 4519 اصطدمت بشجرة علي طريق الإسماعيلية بورسعيد، فيما انتقلت الخدمات الامنية لمكان الحادث فور وقوعها.

ونقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بينهم طفل 13 عاما؛ لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أنّ جميع المصابين مقيمين بقرية أبو خليفة بمركز القنطرة غرب.

أسماء المصابين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة 8 أشخاص بينهم الطفل محمد عبد الله سالم سليمان 13 سنة مقيم في أبو خليفة ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة، فيما أصيب كلاً من أحمد محمد عبد السلام32 سنة مقيم في أبو خليفة مصاب اشتباه كسر بالحوض وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة، وسالم عبد ربه عبد العال 43 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة وعبد الله سالم سليمان 49 سنة مقيم أبو خليفة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد علواني 22 سنة مقيم أبو خليفة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسليمان محمد سالم 65 سنة مقيم أبو خليفة مصاب بكسر بالساق اليسرى ومحمد شعبان إبراهيم 20 سنة مقيم بالقنطرة غرب مصاب بنزيف من الأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعصام النمر محمد عمر 51 سنة مقيم أبو خليفة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.