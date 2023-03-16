إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات، جراء تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق «الاسماعيلية- الزقازيق» الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ملاكي رقم «246 ى ج ر مصر» بتروسيكل بدون لوحات معدنية، على طريق الزقازيق الإسماعيلية الزراعي، أمام كوبري البعالوة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بثلاث سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت المصابين الي مستشفي التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من موسى سيد محجوب، 24 عاما، مقيم في محافظة الفيوم، بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد توبة محمد علي، 28 سنة، مقيم بنفس العنوان، بكسر في اليد اليسرى وسحجات وكدمات، وعبدالمجيد توبة محمد، 21 سنة، مقيم في محافظة الفيوم بسحجات و كدمات بالجسم.

وقالت المصادر الطبية، إنه جار إجراء الطوارئ اللازمة للمصابين، وعمل الأشعات الطبية والتحاليل اللازمة لهم، للاطمئنان على صحتهم قبل خروجهم.