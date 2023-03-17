بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهدى بمحافظة جنوب سيناء

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الهدى بمحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 مارس 2023، في كافة مدن ومحافظات مصر الجمهورية، لتسهيل الأمر على المواطنين الذين لا يعرفون التوقيتات الرسمية لأداء الصلاة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 مارس 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 17 مارس

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:13.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:51صباحًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:20ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:04.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:55.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11.58.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:00ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:09.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:04ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:01ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:56ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:04.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:02 ظهرًا.