أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية لعدد من الكوادر بـ4 وزارات

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السادسة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية بوزارات «الخارجية - التخطيط والتنمية الإقتصادية - الإستثمار - التعاون الدولي»، تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول» خلال الفتـرة مـن (12- 16/3/2023م) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل «الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية»، والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام، والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول

يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.