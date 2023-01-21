أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة العدل

في إطار مواصلة أكاديمية الشرطة، تنظيم مختلف الورش والدورات التدريبية، جرى تنظيم ورشة العمل التدريبية الرابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية، تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول»، خلال الفترة من «15- 19/1/2023»، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

تفاصيل ورشة العمل

واستهدفت ورشة العمل، تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها «تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية"، استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات العسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة».

تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة

يُعد تنظيم هذه الورشة، استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.