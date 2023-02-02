«الداخلية» تفتتح معرض مركبات التكنولوجيا الأمنية الرابع بـ«أكاديمية الشرطة»

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الرابع، الذي تنظمه وزارة الداخلية؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ونقلت قيادات الوزارة، في بداية الاحتفال ، ترحيب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية للحضور في رحاب أكاديمية الشرطة، التي تعد الذراع العلمي والأكاديمي للوزارة.

وشهد المعرض، الذي انطلق بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وممن أوفوا العطاء، وأسر الشهداء والمصابين، ونخبة من الفنانين، والإعلاميين، والشخصيات العامة، بالإضافة الى طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية، والكلية الإكليريكية، وكلية الشرطة، والكليات العسكرية، وكذلك المتفوقين رياضيا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة «لاعبو اتحاد الشرطة الرياضي»، وممثلي المجتمع المدني، أحدث المركبات والمعدات الحديثة التي تم توفيرها لمختلف قطاعات الوزارة.

قطاع أمن الجيزة يشارك في المعرض

وشارك في أجنحة المعرض، قطاع الخدمات الطبية، وقطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الحماية المجتمعية، وقطاع أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة للحماية المدنية، وقطاع الأحوال المدنية، وقطاع أمن الجيزة، وقطاع الأمن المركزي، وقطاع المشروعات والتنمية، بالإضافة الى منظومة أمان.

مجال المركبات والمدرعات القتالية

وتجول الحضور، في جنبات المعرض، وسط إعجاب كبير بحجم التكنولوجيا المتطورة، التي تم توفيرها لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية، وكذلك سيارات الإدارة العامة للمرور، المجهزة بأحدث أجهزة رصد المخالفات، وكذلك سيارات الأحوال المدنية، المجهزة بأحدث أجهزة الإصدار لمختلف مصدرات القطاع، ومعروضات قطاع الحماية المجتمعية من المنتجات المتنوعة، والتي ضمت أفضل أنواع الأثاث الخشبي والمعدني، والمفروشات والمنتجات اليدوية التي حازت اعجاب الحضور.

فريق موسيقى كلية الشرطة

كما شهد حفل الافتتاح، عروضا متنوعة، لفريق موسيقى كلية الشرطة، وعرض الحبال بميدان الجبال، وكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس، وفك وتركيب السلاح وكمال الأجسام، بالإضافة الى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال وطلبة المدارس، والتي كان لها أثرا طيبا في نفوسهم.