أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة

استضافت أكاديمية الشرطة الدورة التدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، خلال الفترة من 8 حتى 11 يناير الجاري، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتنسيق مع السفارة الإسبانية بالبلاد، للكوادر الأمنية العاملة بمجال مكافحة العنف ضد المرأة.

محاور الدورة التدريبية

وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور، من بينها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة، والإطار القانوني «المصري - الإسباني» للتصدي لتلك الجرائم في إطار المعايير الدولية، وكذا إجراءات إنفاذ القانون والتحديات المتعلقة بها فى التعامل مع الضحايا والشهود فى جرائم العنف ضد المرأة والإتجار فى النساء والفتيات، فضلاً عن إبراز دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية في التصدى لجرائم العنف ضد المرأة ودعم ورعاية المرأة، والذي استعرضته إحدى القيادات النسائية من الضابطات بقطاع حقوق الإنسان.

ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالاً لجهودها فى هذا المجال والتي ترتكز على العديد من المحاور، يأتي من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة، وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.