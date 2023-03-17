اكتمال النصاب القانوني لـ«عمومية الصحفيين» وبدء التصويت في الانتخابات

أعلن أيمن عبد المجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين بحضور 25% من الأعضاء بإجمالي 2335 عضوا، كما أعلن عن بدء التصويت تحت إشراف اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفي.

انتخابات الصحفيين

وأضاف السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن التصويت، سيكون على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين حيث يبدأ من الآن وحتى الساعة 6 مساءا، ويحق للجنة المشرفة مد ساعة أخرى وفق رؤيتها.

انتخابات الصحفيين 2023

ويحق للأعضاء المسددين للاشتراكات فقط التصويت على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، ويتنافس على مقعد النقيب في انتخابات الصحفيين 2023 ، 11 مرشحا، و40 مرشحا على عضوية المجلس.