محافظ أسيوط: استكمال أعمال تطوير وتجميل ورصف شوارع حي شرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استكمال أعمال التطوير والتجميل برصف وتركيب بلدورات وصيانة كشافات بشوارع حي شرق، ضمن خطة المحافظة، خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنفيذ الخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شوارع حي شرق

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية برئاسة عبد اللطيف فضالة، رئيس حي شرق، برصف شارعي الإمام علي بن أبي طالب والعاشر من رمضان المتفرع من جسر الصليبة والمتفرع من منطقة الحمراء والانتهاء من رصف شارع الجلاء وشارع النزهة وشارع الجمعية الشرعية المتفرع من شارع الهلالي بحي شرق.

تركيب البلدورات

واضاف رئيس الحي أنه تم تركيب البلدورات والأرصفة بهذه الشوارع وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع محمد عباس وعبد الخالق شاكر وأحمد ماهر وزمزم المتفرع من شارع الجلاء لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وذلك عقب إزالة رفع المخلفات والمعوقات والإشغالات ووضع التربة الزلطية، بالإضافة إلى تركيب وصيانة الكشافات بالطريق الرئيسي المؤدي إلى نزلة عبداللاه وتحديداً بسور حديقة الفردوس وخلف عمارات إسكان الشباب وأمام مدرسة النهضة بالوليدية وذلك بمشاركة قسم الكهرباء بالمركز، لافتا إلى مشاركة نائبي رئيس الحي والجهات المعنية بهذا الشأن، بالتعاون مع مشروع الرصف التابع للمحافظة تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمحافظة.