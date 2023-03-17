محافظ أسيوط يناقش خطة رصف الشوارع بالمراكز والمدن

ناقش اليوم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لخطة رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بكافة مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في تسهيل الحركة المرورية.

استعراض خطة الرصف

وتناول اللقاء استعراض خطة الرصف المنفذة بكل مركز ومدينة والأعمال المتبقية وفقًا للجداول المحددة ووجه المحافظ تسريع معدلات الأداء ورفع نسب إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

الطرق الرئيسية

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية، والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة، مشددًا على ضرورة العمل بالتوازي بكافة الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة لإنهاء الأعمال المقررة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام، مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولاً بأول، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.

نسب الإنجاز

ووجه المحافظ بمراجعة كافة الشوارع المدرجة المزمع رصفها بالخطة وإعداد بيان تفصيلي بنسب الإنجاز، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه، مشيراً إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة، سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.