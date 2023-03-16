إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق «أسيوط الغربي» بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ظهر اليوم الخميس، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، وهرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة المركز أمام مدخل وادي الريان.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ إصابة شخصين في الحادث، وهما تامر سعد عبد الحميد، 40 سنة، وأحمد عبد الرحمن العزيز، 57 سنة، وكلاهما مقيمين بمحافظة القاهرة، حيث تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.