زيارة مفاجئة لـ وكيل صحة الشرقية لتققد الخدمات الطبية بمستشفى الحسينية

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الي أقصلا شمال محافظة الشرقية، للمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الحسينية

مر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية وسرعة تقديم الخدمة لحالات الطوارئ والمصابين، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما اطمأن علي انتظام العمل بوحدة الكلي الصناعي، والتي تسع لعدد 77 ماكينة كلي، وتخدم 215 مريضا، وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى المرضى أثناء تقديم الخدمة لهم، والتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على تقديمها، ومن جانبهم أثنى المرضي علي الخدمات المقدمة، معربين عن ذلك بالغناء والفرحة والسرور أثناء زيارة وكيل الوزارة.

واستجابة لأحد المرضى وجه هشام شوقي مسعود على الفور بزيادة عدد الشاشات التليفزيونية بقسم الكلي، للترفيه عن المرضى أثناء تلقي الخدمة.

إجراء صيانة دورية للكهرباء بالمستشفى

كما تأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية من عمل المولد الكهربائي في مستشفى الحسينية بكفاءة، نظراً لإبلاغ قطاع الكهرباء المديرية بإجراء الصيانة الدورية بمدينة الحسينية غداً السبت، وفصل التيار الكهربائي بهدف رفع كفاءة الخدمة، وعلي الفور قامت المديرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، ووضع الخطط البديلة لتوفير احتياجات المرضى من الخدمة، والتواصل مع جميع مرضى الكلي لإجراء جلسات الغسيل الكلوي اليوم الجمعة، عوضاً عن يوم السبت، ومباشرة وكيل الوزارة سير العمل للتأكد من عدم تأثرهم من إجراء أعمال الصيانة غداً السبت.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية رئيس المجلس التنفيذي، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتعاون فيما بينهم في كافة الأمور التي من شأنها خدمة المواطنين، والتأكد من تقديمها لهم بجودة وكفاءة عالية، وعدم وجود أي قصور بها.

كما اطمأن وكيل الوزارة علي الحالة الصحية لوالدة مسئولة التدريب بالمستشفي، والتي تتلقى الخدمة الطبية بوحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها ولجميع المرضي بالمستشفي، متفقدا الأقسام الداخلية والحضانات، وتم التأكد من التسجيل الطبي بالملفات الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة، كما تفقد وحدة مبادرة «التشخيص عن بعد» بالمستشفى، والتأكد من انتظام العمل بها، مؤكداً على أهمية الالتزام بحجز ومناظرة الحالات ومناقشتها والاستفادة من المبادرة الرئاسية علي الوجه الأمثل، لخدمة المرضي بمركز ومدينة الحسينية.