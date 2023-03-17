ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر في سيدي سالم بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة تموين سيدي سالم، من ضبط كميات من الرنجة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

رنجة مجهولة المصدر

وردت معلومات بوجود كمية من الرنجة بأحد المحال بسيدي سالم بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، فشكل الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 500 كيلو رنجة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وتم تحرير محضر رقم 6278 لسنة 2023 جنح مركز سيدي سالم بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

مراقبة الأسواق

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.