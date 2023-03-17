محافظ كفر الشيخ: وصول أجهزة طبية لمستشفى بيلا المركزي الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة لمستشفى بيلا المركزي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومد خدمات البنية التحتية، استعداداً للافتتاح قريباً، وبدء التشغيل لتقديم خدماتها الطبية لأهالي مركز ومدينة بيلا والقرى المحيطة، مؤكداً أن افتتاح هذا الصرح الطبي الكبير يُعد إنجازاً مهماً مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في مركز بيلا والقرى التابعة لها، ومع هذا التطوير في الآلات والمعدات من أجل مستقبل صحي أكثر أماناً، والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وصول الأجهزة الطبية للمستشفى

وأشار جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى أنه تم وصول عدد من الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة من فرش وأثاث لمستشفى بيلا المركزي، محملة على 13 سيارة، وجار وصول باقي الأجهزة والتجهيزات تباعًا، بحضور الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمود قورة، مدير مستشفى بيلا المركزي، وذلك لبدء الخدمة الصحية بالمستشفى قريبًا وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.

ووجّه «ساطور»، الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدورهما في تلبية احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة عامة، وتطوير مستشفى بيلا المركزي خاصة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل المتخصصة، لتلبية احتياجات المرضى، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

المستشفى الجديد يعد صرحا طبيا شاملا

وأوضح «ساطور» أن المستشفى الجديد يُعد صرحاً طبياً شاملاً، وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة لخدمة أهالي مدينة بيلا والمدن المجاورة، لافتاً أنه يمتاز بموقع متميز بمدينة بيلا، على مساحة 5200 متر، ويُعد أهم صرح طبي حديث يُقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و24 حضّانا، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة.

وأضاف «ساطور»، أن المستشفى يضم أيضاً «بدروم ومبنى أرضي و5 أدوار»، حيث يحتوي البدروم على أماكن انتظار السيارات، وغرفة الطلمبات، وغرفتي خزان مياه وغرفة معالجة مياه، بينما يضم الدور الأرضي أقسام الاستقبال والطوارئ، والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الإنعاش، ويحتوي الدور الأول على أقسام العيادات الخارجية، ووحدات الغسيل الكلوي، والمعامل.