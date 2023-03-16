إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل على طريق كفر الشيخ الدولي

أصيب سائق تريلا تحمل رقم «1281 د أ هـ»، لانقلابها على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة بر بحري، بمركز بلطيم، لمحافظة كفر الشيخ، مما أدى لتوقف الطريق، وهرع لموقع الحادث رجال المرور، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وجرى نقل التريلا، وفتح الطريق أمام السيارات، وتسيير الحركة المرورية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انتقال قوة تأمين الطريق الدولي الساحلي لموقع الحادث

وقال اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، في بيان له، إنه تابع فتح الطريق الدولي الساحلي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعد تلقيه إشارة بانقلاب التريلا على الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف، ورجال المرور، وعدد من قيادات مجلس المدينة، منهم نائب رئيس المدينة لشئون القري، ورئيس الوحدة المحليه بر بحري مع وحدة المرور، وقوة تأمين الطريق الدولي الساحلي، لموقع الحادث.

فتح الطريق أمام حركة المرور

وأكد «الفداوي»، أنه جرى فتح الطريق أمام حركة المرور، ونقل سائق التريلا لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.