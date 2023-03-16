توقيع الكشف على 1511 حالة مجانا في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، بقرية الخريجين «السيد البدوي» التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى محافظة كفر الشيخ.

تخصصات طبية

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب، والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ،.كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

توقيع الكشف الطبي على أبناء قرية «الخريجين»

وأضاف «دسوقي»، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1511 حالة من أبناء قرية الخريجين «السيد البدوي» والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.