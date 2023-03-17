«صحة الغربية»: تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة «التشخيص عن بعد» في مستشفيين

أعلن الدكتور أسامة، أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تدشين المرحلة الثانية لوحدة التشخيص عن بعد بمستشفى المنشاوي العام ومستشفى زفتى العام، ليصل عدد الأجهزة بالغربية إلى 5 أجهزة، في مستشفى صدر طنطا ومستشفى حميات المحلة ومستشفى كفر الزيات العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

تشيخص 2100 حالة

كما أوضح الدكتور أسامة أن إجمالي عدد الحالات الذي تم الكشف من خلال وحدات التشخيص عن بعد يصل إلى 2100 حالة، حيث يتم عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك في وجود طبيب وسيط بالوحدة.

الارتقاء بجودة الخدمات

وأكد أن المبادرة تساهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج، وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية في الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مستشار، وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان للنظم والمعلومات.