مستشار وزير الصحة يبحث تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية «التشخيص عن بعد» في الشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشؤون التدريب والتعليم الطبي المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب، في لقاء علمي موسع يجمع صحة الشرقية بصحة الدقهلية والمنوفية، اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

وناقش الاجتماع تطورات العمل وعرض حالات طبية ضمن مبادرة التشخيص عن بعد Telemedicine، في حضور الدكتور مصطفى عباس أستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة راندا محسن منسقة المبادرة بالشرقية، ومنسقي المبادرة بمحافظات الدقهلية والمنوفية ومديري المستشفيات والفرق الطبية المشاركة.

رحب وكيل وزارة الصحة، بالدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة، والدكتور مصطفى عباس أستاذ النساء والتوليد، والحضور من مديريات الصحة بالدقهلية والمنوفية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على دعم القطاع الصحي وتدشين المبادرات الصحية، كما قدم الشكر لوزير الصحة، للوزير على تطوير منظومة التدريب، معربا عن تقديره لما وصلت له من احترافية، حيث أصبحت تسير بمنهجية موحدة داخل الجمهورية، وانعكس ذلك على ظهور تطور ملحوظ في أداء الكوادر الطبية بمحافظة الشرقية، مما دعم روابط الثقة بين القيادة السياسية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

منظومة التدريب تتضمن ثلاثة أذرع

قدم الدكتور إيهاب كمال، الشكر لوكيل الوزارة ومنسقة المبادرة على تنظيم هذا اللقاء العلمي ودعوته للحضور، موضحًا أن نجاح العمل ببرنامج التشخيص عن بعد جاء نتيجة لإيمان قيادات الصحة والفرق الطبية بأهميته، كما أوضح أن منظومة التدريب تتضمن ثلاثة أذرع هي المتدرب والمدرب والمحتوى التدريبي، لكن نجاحها يعتمد بشكل رئيسي على المتدرب ورغبته في التحصيل العلمي وتطوير ذاته.

تناول اللقاء عرض تقارير عن سير العمل بمنظومة التشخيص عن بعد بمحافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية، وذلك في إطار تقييم الأداء لكل محافظة، حيث ناقش الدكتور إيهاب كمال التحديات التي تواجه فريق العمل، والركائز التي تدعم المنظومة لتعميم الفائدة والإستفادة من التجارب الناجحة، من أجل العمل على تحقيق أهداف المبادرة.

شملت ورشة العمل عرض حالات طبية في تخصص أمراض النساء والتوليد والتي تمت مناظرتها من خلال وحدات «التشخيص عن بعد»، بكل محافظة، حيث ناقش كل فريق مع الدكتور إيهاب كمال والدكتور مصطفى عباس، سلسلة الإجراءات التي تمت بشأن الحالة الطبية منذ استقبالها بالمستشفى وحتى مناظرتها وتشخيصها وعلاجها ضمن برنامج «التشخيص عن بعد»، والجهات التي تم التواصل معها، ومدى التعاون من الجهات المشاركة.

تفعيل برنامج «التشخيص عن بعد»

عقب الدكتور مصطفى عباس بعد الانتهاء من ورشة العمل على الأهمية الكبيرة والفائدة العظيمة لتفعيل برنامج «التشخيص عن بعد»، ونتيجة العمل به في إنقاذ حياة المرضى وتقديم خدمات طبية متميزة تعتمد على قاعدة علمية وثيقة، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتوفر مناظرة الحالات الطبية عبر هذه التقنية من وقت وعبء مالي على المريض والدولة، مقدرا جهود جميع الفرق الطبية في خدمة المرضى، ومناديا إياهم بالحرص على الاستمرار في تطوير أنفسهم علميا ومهنيا.

وفي نهاية اللقاء العلمي، قدم مستشار وزير الصحة الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم الغنية، مؤكدا تنظيم دورات تدريبية بأكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الفرق الطبية بالمستشفيات المشاركة بالمبادرة مما يضمن الارتقاء بمستوى تحصيلهم العلمي وأدائهم الطبي، لافتا إلى أهمية التوأمة مع الجامعات في مختلف التخصصات.