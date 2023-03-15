تفعيل المرحلة الثانية لمبادرة «التشخيص عن بعد» في 3 مستشفيات بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، بدء تفعيل المرحلة الثانية من المبادرة في عدد ثلاث مستشفيات «الزقازيق العام، ديرب نجم، وفاقوس المركزي»، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وممثلي وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي، لتجهيز وحدات التشخيص عن بعد، بهذه المستشفيات لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية، بعد تفعيل المرحلة الأولي من المبادرة بمستشفى الحسينية المركزي في سبتمبر من عام 2021.

تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية

جاء ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وإنشاء وحدات للعمل بمبادرة التشخيص عن بعد (telemedicine) بالأماكن ذات الطبيعة الخاصة، لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، بالتعاون بين وزارة الصحة، ووزارتي الإتصالات، والتعليم العالي، وتنفيذا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

التشخيص عن بعد بالتكنولوجيا الحديثة

وأوضح وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية أن برنامج «التشخيص عن بعد»، يعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة في استخدام تطبيقات وبرامج للتشخيص عن بُعد، مما يساهم في تطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية، عن طريق الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، مع سرعة وسهولة الحصول علي الاستشارات الطبية في أي وقت وأي مكان، من خلال كبار الأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية دون تحمل عبء السفر والانتقال، ما يساهم في سرعة إتخاذ القرار لتقديم العلاج المناسب وخاصة في الحالات المرضية المعقدة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، أن وحدة التشخيص عن بعد تحتوي على العديد من الملحقات والأجهزة الرقمية مثل سونار للموجات فوق الصوتية، ومنظار عين، ومنظار جلد، وجهاز تخطيط كهربية القلب، ومنظار أذن، وسماعة طبيب، ومقياس ضغط الدم، وميزان حرارة، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا، مشيراً إلي أنه تم تدريب منسقي التشخيص عن بعد بهذه المستشفيات، وعدد من الأطباء والتمريض والفنيين ومدخلي البيانات، على التعامل مع الأجهزة، مقدماً الشكر لمعالي وزير الصحة والسكان، ومعالي محافظ الشرقية علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.