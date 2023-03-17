«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل بمركز شباب يخدم 15 ألف مواطن في المحاميد بالأقصر

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إنجازات تتحقق.. مركز شباب يخدم 15 ألف مواطن في المحاميد بالأقصر».

وجاء في التقرير الذي عرضه البرنامج، أن مركز شباب قرية المحاميد بحري ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز أرمنت.

3 آلاف متر مربع

وأضاف: «المركز يقع على مساحة 3 آلاف متر مربع، ومركز الشباب يخدم 15 ألف نسمة في المحاميد بحري وحاجر المحاميد».

وتابع بأن مركز الشباب يضم ملعبا خماسيا ومبنى إداري وخدمي، كما يشمل المركز صالات جيم وتنس طاولة وحضانة.

مبادرة «حياة كرية»

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.