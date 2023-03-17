«صناع الحياة»: لدينا 20 ألف متطوع في مبادرة «كتف في كتف»

أكد محمد جمال مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة أنهم استعدوا لاستقبال وفود من آلاف المتطوعين المشاركين في مؤسسات التحالف الوطني للعمل التنموي، في 33 مؤسسة وذلك باستاد القاهرة الدولي.

مؤسسة صناع الحياة لديها 20 ألف متطوع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مؤسسة صناع الحياة لديها 20 ألف متطوع يشاركون في فاعليات مبادرة كتف في كتف، معتبرًا أنهم الروح الحقيقية للشباب المصري الذي قرر التبرع بوقته وجهده لتقديم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية.

المبادرة ستتشرف باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة أن استقبال المتطوعين سيبدأ من الصباح، وسنتشرف باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي سيعلن إطلاق المبادرة.

وأكد أن اليوم الجمعة سيكون إعلان بدأ تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية، من خلال الشباب المشاركين في احتفالية كتف في كتف باستاد القاهرة.