مدير الإنشاءات المتخصصة بالمقاولون العرب لقناة الحياة: نركز على إنجاز المشروعات القومية

قالت المهندسة هبة أبو العلا، مدير إدارة الكباري والإنشاءات المتخصصة بشركة المقاولون العرب، إنها خلال الفترة الماضة أشرفت على إنشاء الكثير من الكباري على مستوى الجمهورية، متابعة: «الفترة الأخيرة عملنا كميات ضخمة من الكباري، وكل ما يجري إسناده للشركة يخص المشروعات القومية».

أبوالعلا: أشرف على 6 آلاف عامل ومهندس

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها في مشروع محور روض الفرج أشرفت على 6 آلاف عامل ومهندس ومهني، «ده كان الجروب بتاعنا اللي عملنا بيه الأيقونة اللي نفذناها وكان أعرض كوبري ملجم على مستوى العالم».

وتابعت: «بقول لكل مهندسة أو امرأة طالما قدامك هدف فهتحققيه يعني هتحققيه، وأطلقوا عليا اسم المرأة الحديدة، لأن مهنتنا صعبة وأنا عندي إصرار، وأول ما مسكت الإدارة كان تركيزي على المشروعات القومية وقولت إنها لازم تخلص».