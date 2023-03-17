افتتاح 4 مساجد بتكلفة 6 ملايين و912 ألف جنيه في كفر الشيخ

شهدت 4 قرى بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح 4 مساجد بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ.

وافتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، مسجد بركات بعزبة بركات، بمركز بيلا، بحضور أيمن غالي، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا، مؤدياً الخطبة بعنوان «التكافل الاجتماعي واجب الوقت»، حيث التزمت جميع مساجد كفر الشيخ بالخطبة الموحدة.

افتتاح مساجد جديدة بكفر الشيخ

كما افتتح فتحي يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، نائباً عن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعد السعيد الزيات، مدير إدارة أوقاف دسوق، مسجد كوم النص، وأداء شعائر صلاة الجمعة وسط أهالى كوم النص، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، بمركز دسوق، بحضور المهندس عادل النجار، والمهندس محمد الصمودى، عضوا مجلس النواب، والشيخ وجيه زاهر، وكيل إدارة أوقاف بحرى، وسيد أحمد عيسى، عضو مجلس النواب السابق، وأحمد المصرى، رئيس قرية شباس الملح.

وافتتح وليد فلفل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ سعيد ربيع شومان، كبير مفتشي إدارة أوقاف دسوق، مسجد حوش العمدة، بقرية الإبراهيمية، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وأدى الخطبة الجمعة الشيخ يحي عبد الفتاح يحي، المفتش الأول بالإدارة.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح 4 مساجد «إحلال وتجديد»، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف، وعدد كبير من الأهالي.

7 ملايين جنيه تكلفة إنشاء المساجد الجديدة

وأوضح «يونس»، أنه جر اىفتتاح مسجد حوش العمدة بشباس الملح بدسوق، على مساحة 176 مترا، بتكلفة 960 ألف جنيه، ومسجد كوم النص بشباس الملح بدسوق، على مساحة 322 مترا، بتكلفة مليون و932 ألف جنيه، ومسجد بلال بن رباح، بقرية 8 العنابر بالحامول، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون و20 ألف جنيه، ومسجد بركات بعزبة بركات ببيلا، على مساحة 465 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.