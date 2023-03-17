حبس سائق بشركة نقل خاص لسرقته حقائب السيدات بالمرج

أمرت جهات التحقيق التي بحبس المتهم بسرقة حقائب السيدات بالمرج أثناء توصيلهن، 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ من إحدى السيدات لقسم شرطة المرج بسرقة حقيبتها بالمنطقة وسرقة مبلغ مالي منها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم سائق بإحدى شركات النقل الخاص قام بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة مبلغ مالي بداخلها وبعض الأوراق، حيث تركتها سهوا بالسيارة قيادته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة، وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة، يقول المحامي محمد ثابت إن المتهمين يخضعون لتطبيق المادة أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس، لأن السرقة لم تقترن بظرف مشدد.