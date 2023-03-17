اعترافات المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في المرج: «بنركز على البنات»

«كنا بنركز علي اللي بيكونوا ماشيين يتكلموا في التليفون وحد مننا يروح يغفل والتاني يشد ويجري»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة المرج بالقاهرة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة الهواتف المحمولة

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: « كنا بنركز على البنات عشان في الغالب بيمشوا مش مركزين وبنسرق عن طريق التغفيل ونبيع التلفونات اللي سرقناها بسعر أغلى من الحقيقي»

ضبط المتهمين

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

أوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبد العظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية»