حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات لاتجاره بالنقد الأجنبي، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لمعاينته.

ضبط المتهم

تعود بداية البلاغ لوصول معلومات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لقسم شرطة عابدين بقيام أحد الاشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بمزاولة نشاط غير مشروع بمجال النقد الاجنبي واستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية (محلية وأجنبية – سيارة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

قال المحامي سمير عبد العظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.