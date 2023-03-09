«القومي للمرأة»: الست المصرية أصيلة ووتد لبلدها.. وتعيش حاليا عصرا ذهبيا

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية ممكنة بكل المؤشرات الموجودة على المستوى الدولي وطبقًا للمواثيق الدولية، معتبرة أن الجيل الجديد من الفتيات محظوظ، مضيفة: «بناتنا أقوياء والسيدة المصرية أصيلة ووتد لبلد بحالها، ومفيش سقف لأحلام المرأة المصرية»، مشددا على أنهن يعيشن حاليا عصرا ذهبيا.

ضرورة التوعية والمشاركة المجتمعية ليكون المجتمع لديه الإيمان بهذه القضية

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه حينما نقول إن المرأة ممكنة فإن المجتمع نفسه يجب أن يشعر بأهمية هذا التمكين، مشددة على ضرورة التوعية والمشاركة المجتمعية ليكون المجتمع لديه الإيمان بهذه القضية التي تشهد تغيرات وتحركات على مدى أجيال.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن أملها في أن يرى الجيل الجديد أن هناك شراكة ومساواة، وأطر للتعامل وسقف لأحلام الفتاة المصرية.

مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن مصر انتقلت نقلة نوعية خلال السنوات الـ8 الماضية، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا، وأنه ليس هناك سقف لأحلام المرأة المصرية، ولا يوجد موقع اتخاذ قرار لا توجد به سيدة مصرية، ضاربة المثل بمجلس الدولة والنيابة العامة، وغيرها.