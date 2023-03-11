عضو «القومي للمرأة»: النظرة تجاه السيدة المصرية تغيرت منذ 2014

قالت الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، إن النظرة للمرأة بعد 2014 أصبحت بها نوع من الاحترام والتقدير، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلحا بأن المرأة هي أيقونة العمل الوطني، بمعنى أن لها القوة والدور المحرك والحس الوطني التي تستطيع من خلاله الحفاظ على مجتمعها ووطنها.

انطلاقة المرأة

وأضافت «جبريل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن انطلاقة المرأة بدأت منذ 2016 بوضع استراتيجية للتنمية الخاصة بالمرأة المأخوذة من الاستراتيجية الوطنية 2030، كما أعلن الرئيس السيسي بأن 2017 عاما للمرأة المصرية.

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنه جرى تمكين المرأة برلمانيا وسياسيا من خلال التمثيل في البرلمان بنسبة 27 %، وتمكين المرأة في الجهاز التنفيذي حيث وصلت لمستوى الوزيرة ومستشار الأمن القومي ومستشار للمحافظين.

تجريم ختان الإناث

وأشارت إلى أن هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي صدرت من أجل المرأة مثل قانون تجريم ختان الإناث والزواج المبكر، وجرى إطلاق مبادرتين لدعم الفتيات الصغيرات وهما «دوي» و «نورة» للمساعدة في بناء كيانهن وتمكينهن من مواجهة التحديات.