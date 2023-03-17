أحمد الخطيب بمقر نقابة الصحفيين: المشاركة في الانتخابات واجب على كل صحفي

وصل أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وصحفيو الجريدة إلى مقر نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال «الخطيب»، إنّ المشاركة في الانتخابات واجب على كل صحفي؛ لتحقيق مطالب جماعة الصحفيين في مصر، فما يحدث الآن في مقر النقابة من مشاركة الزملاء في التصويت، يُسهم في عودة الصحافة المصرية إلى سابق عهدها.

وأضاف رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنّ الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار»، من أصغر المرشحين على مقعد النقيب في تاريخ النقابة، ما يجعله قريبًا لجيل الشباب في أفكارهم وفهم واحتياجاتهم حتى على المستوى المهني والفني داخل النقابة.

وتجمع حشدٌ كبيرٌ من صحفيي الوطن، وعدد كبير من مراسلي الجريدة في المحافظات المختلفة داخل المقر للتحرك في أفواج بقيادة أحمد الخطيب رئيس التحرير، وقيادات مجلس التحرير؛ للأدلاء بأصواتهم، بحضور إيهاب الخطيب، وضياء السبيري، ومحمد طارق مديري التحرير.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين بحضور 25% من الأعضاء بإجمالي 2335 عضوًا، وبدأ التصويت تحت إشراف اللجنة المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً، ويحق للجنة المشرفة مد ساعة أخرى وفق رؤيتها.