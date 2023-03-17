أحمد الطاهري: حضور انتخابات «الصحفيين» مُشرف.. ونحتاج إلى نقابة قوية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع قنوات أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن انتخابات نقابة الصحفيين مهمة جدا، مشددًا على أنّ النقابة لها تفاعلاتها في كل قضايا المجتمع، ومن هنا تأتي أهميتها للرأي العام في مصر.

أحمد الطاهري: حضور الصحفيين مشرف

وأضاف الطاهري، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز: «الحضور حتى الآن مشرف، وإن شاء الله ستكون الأكبر في تاريخ الجمعية العمومية، و كل الصحفيين يشاركون اليوم، فالمشاركة في الانتخابات حق والتزام، نحتاج إلى نقابة قوية تحافظ على مصالح المهنة والصحفيين بعيدا عن الشعارات الزائفة، النقابة هي قلعة الرأي لكنها ليست حزبا سياسيا ولا يمكن أن تكون كذلك».

وتعقد نقابة الصحفيين، الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية، اليوم الجمعة، إعمالًا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ 50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى في 3 مارس الجاري.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الصحفيين

وبدأ في تمام العاشرة صباحا تسجيل الحضور في كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين، الاجتماع العادي الثاني للجمعية، إعمالًا لمواد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر بـ50%+1 من إجمالي من لهم حق التصويت في الدعوة الأولى في 3 مارس الجاري.

واكتمل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بحضور 25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، بأكثر من 2339 صحفيًا.