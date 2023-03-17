بدء التسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

بدأ منذ قليل فتح باب التصويت بالجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، للتجديد النصفي على مقاعد الأعضاء والنقيب للنقابة العامة، وذلك مع ظهر اليوم الجمعة، على أن تبدأ عمليات التصويت فور اكتمال النصاب القانوني.

انتخابات نقابة الصحفيين

جدير بالذكر أن عدد المقاعد للتجديد النصفي للأعضاء 6 مقاعد والمتنافسين على المقاعد 50 مرشحا، بينما المتنافسين على مقعد النقيب 11 مرشحا.

186 صحفيا في الإسكندرية لهم حق التصويت

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالإسكندرية 186 صحفيا من أعضاء الجمعية العمومية من جميع الجرائد قومية وحزبية ومستقلة.

وشهدت نقابة الصحفيين بالإسكندرية توافد أعضاء الجمعية العمومية في الوقت الراهن من أجل عمليات التسجيل في انتظار اكتمال النصاب القانوني بالمقر الرئيسي في القاهرة لبدء عمليات التصويت.

موعد بدء انتخابات نقابة الصحفيين اليوم

وعند اكتمال النصاب القانوني (25% + 1) تبدأ فعاليات التصويت على انتخابات نقابة الصحفيين العامة.

يذكر أنه تم تأجيل الانتخابات والتي كان من المزمع إجرائها 3 مارس الجاري إلى اليوم وذلك لعدم اكتمال الجمعية العمومية.