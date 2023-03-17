نقابة الصحفيين تبدأ فعاليات الانعقاد الثاني والتصويت بعد اكتمال النصاب اليوم

يبدأ اليوم في الساعة العاشرة صباحا التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين 2023 في الانعقاد الثاني للجمعية، بعد فشل الانعقاد الأول في الجمعة الأولى من مارس، ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مقعد النقيب وعضوية المجلس في حال اكتمال النصاب لأعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات الصحفيين

وتبدأ مرحلة التصويت في انتخابات الصحفيين على مقعد النقيب الذي يتنافس عليه 11 مرشحا، وعضوية مجلس النقابة الذي يتنافس عليه 40 مرشحا بعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية، ويحق للأعضاء المسددين للاشتراكات فقط التصويت في انتخابات الصحفيين.

وقال أيمن عبدالمجيد، سكرتير نقابة الصحفيين، إن النقابة تستعد بعقد انتخابات التجديد النصفي، وقامت بعمل إجراءات غير مسبوقة لتسير العملية الانتخابية على المرشحين والناخبين، داعيا أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور والمشاركة في عملية التسجيل والتصويت، وذلك بدءا من العاشرة صباحا اليوم، بمقر نقابة الصحفيين.

عدد أعضاء نقابة الصحفيين

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 9852 يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات في حال تسديد الاشتراكات، مشيرا إلى أن عدد المسددين للاشتراكات حتى الآن 9338 عضوا، وباب تجديد الاشتراك سوف يظل مفتوحا حتى يوم الانتخابات.