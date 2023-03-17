«مياه سوهاج» تستطلع آراء المواطنين لمعرفة تأثير الحملة القومية لترشيد الاستهلاك

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي للتعرف على تأثير الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التي تم تنفيذها في قرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي، بحسب تصريحات المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

مشكلة ضعف المياه

وأضاف أنه بناءً على طلب الأهالي بالقضاء على مشكلة ضعف المياه، تم الانتهاء من إعداد الدراسة الهيدروليكية والبدء في أعمال تنفيذ خط مياه بلاستيك قطر 8 بوصة بطول 80 مترا لتحسين الضغوط ورفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل ضعف المياه بالقرية، وذلك كحل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال ربط توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية ومحطة مياه المنشأة الجديدة.

فعاليات الأسبوع المائي

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن فعاليات الأسبوع المائي استمرت في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، وتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية لأهالي القرية المستهدفة، تحت شعار كل نقطة بتفرق.

وفي حفل ختام فعاليات الأسبوع المائي، تم تكريم المشاركين بمسابقة أبطال المياه، حيث تم تكريم سلمى أحمد سعد الحاصلة على المركز الأول، وطلاب مدرسة مجمع شندويل بمركز المراغة الحاصلين على المركز الثاني، وطلاب مدرسة جيل المستقبل الحاصلين على المركز الثالث.

ختام أسبوع المياه

يذكر أن مؤسسة مصر الخير شاركت في حفل ختام فعاليات أسبوع المياه بتوزيع علب القطع الموفرة على الحضور من أهالي القرية المستهدفة، وذلك لحثهم على استخدام وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه التي توفر 60% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه، مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه.