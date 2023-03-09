«مياه سوهاج» تطلق أنشطة توعوية وتعليمية احتفالا باليوم العالمي للمياه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الاستعداد لإطلاق عدد من الأنشطة التوعوية خلال فعاليات الأسبوع المائي تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس المقبل بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بسوهاج، أنه يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والثقافة والاتحاد العام للكشافة.

مواعيد فعاليات مياه سوهاج

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بإجراء استطلاع رأي قبلي ميداني للمواطنين بالقرية المستهدفة وأنه يتم خلال فعاليات الأسبوع تنفيذ عدد من ورش السباكة للسيدات وورش التلوين وانشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وحملات طرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأي.

التوعية بالمساجد والكنائس

تشارك مديرية الأوقاف بتخصص جزء عقب انتهاء الصلاة للتوعية بالتعامل الصحيح مع المياه وتشارك الكنيسة المصرية بتخصص جزء عقب انتهاء العظات لنشر ثقافة الوعي المائي كما يتم تنفيذ عدد من أنشطة التوعية بمركز الشباب.