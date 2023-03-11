«مياه سوهاج» تطلق حملة لطرق الأبواب في قرية الكوامل ضمن فعاليات الأسبوع المائي

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم السبت، حملة لطرق أبواب أهالي قرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، والجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الأهالي برسائل التوعية المائية.

فعاليات الأسبوع المائي

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه سوهاج، إن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية ومحافظة سوهاج والكنيسة والشباب والرياضة والاتحاد العام للكشافة والثقافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

أنشطة أسبوع التوعية بسوهاج

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الحملة تأتي تحت شعار كل نقطة بتفرق، وتم اليوم تنفيذ حملة لطرق أبواب أهالي القرية المستهدفة لتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك وعدد من الرسائل التوعوية التي تستهدف نشر ثقافة الوعي المائي، بالإضافة إلى استمرار حملة الإعلان عن فعاليات الأسبوع المائى بالقرية.

وتستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأي، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بمركز الشباب.